В Канаде взорвался поезд с цистернами нефти: огонь почти уничтожил целый городок (видео)
12:25, 07 июля 2013Мир
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В Канаде сошел с рельсов и загорелся товарный поезд, перевозивший 73 цестерны сырой нефти. Минимум один человек погиб, 80 считаются пропавшими без вести.
Катастрофа товарного поезда, который перевозил нефть в американский штат Мэн, произошла вблизи города Ляк-Магентик в провинции Квебек, сообщает Еuronews.
Сойдя с рельсов, поезд взорвался. Вспыхнул ужасный пожар, из-за которого местные власти вынуждены были эвакуировать около тысячи местных жителей (всего в городе проживает около 6000 жителей).
Огонь дотла выжег центр Ляк-Магентика, сгорели десятки домов. Нефть вылилась в местную реку. Власти опасаются экологической катастрофы.
Причины аварии пока не выяснены. По предварительной информации, на момент аварии машиниста на посту не было. Он поставил поезд на запасной путь и ожидал конца своей смены.
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