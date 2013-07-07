В Канаде взорвался поезд с цистернами нефти: огонь почти уничтожил целый городок (видео)

Катастрофа товарного поезда, который перевозил нефть в американский штат Мэн, произошла вблизи города Ляк-Магентик в провинции Квебек, сообщает Еuronews.

Сойдя с рельсов, поезд взорвался. Вспыхнул ужасный пожар, из-за которого местные власти вынуждены были эвакуировать около тысячи местных жителей (всего в городе проживает около 6000 жителей).

Огонь дотла выжег центр Ляк-Магентика, сгорели десятки домов. Нефть вылилась в местную реку. Власти опасаются экологической катастрофы.

Причины аварии пока не выяснены. По предварительной информации, на момент аварии машиниста на посту не было. Он поставил поезд на запасной путь и ожидал конца своей смены.