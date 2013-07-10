В России могут позволить "прописку" на даче

Как сообщает ИТАР-ТАСС, документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента, направлен на реализацию постановлений Конституционного суда РФ, принятых в 2008 и 2011 годах. Суд признал не соответствующими Конституции положения закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", исключающие возможность регистрации граждан по месту жительства в принадлежащих им на праве собственности жилых строениях, которые пригодны для постоянного проживания.

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Законопроектом предлагается устранить неопределенность в вопросе о том, в жилом доме или строении регистрируется человек и унифицировать терминологию, введя понятие "индивидуальный жилой дом".

Также из закона исключаются нормы, "ограничивающие право граждан на регистрацию по месту жительства в жилом доме, расположенном на садовом или дачном земельном участке, который относится к землям населенных пунктов или землям сельскохозяйственного назначения".

Люди, имеющие в собственности жилые строения, расположенные на садовых и дачных участках, если они отвечают требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и признаны пригодными для постоянного проживания, смогут переоформлять такие строения в качестве индивидуальных жилых домов.

"Принятие законопроекта позволит реализовать нормы конституционного права граждан на выбор места жительства в пределах РФ", - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.