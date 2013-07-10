В штаб-квартире НАТО открыли фотовыставку украинского журналиста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, торжественная церемония открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Анатолий Петренко и представитель военного руководства Североатлантического Альянса генерал-майор Вооруженных сил Португалии Хосе Мануэль да Сильва.

По мнению представителя Альянса, эти фото символически свидетельствуют о верности Украины сотрудничеству с НАТО.

По теме: Янукович утвердил программу сотрудничества с НАТО

“Эти фотоснимки рассказывают, в первую очередь, об истории практического военного сотрудничества между Украиной и НАТО”, - отметил во время церемонии открытие автор снимков Клименко.

Фотовыставка продлится до 12 июля.