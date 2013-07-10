В Литве напоминают России о возмещении убытков от советской оккупации

Об этом он сказал в интервью газете Lietuvos žinios, пишет Тиждень.ua.

Парламентарий утверждает, что двусторонние отношения стран должны базироваться на взаимном уважении.

"Литва может быть тем мостом, который поможет улучшить отношения России с Европейским союзом. С другой стороны, если Россия хочет иметь дружеские отношения с Литвой - мы открыты для этого, но, повторюсь, только при взаимном уважении", - отметил председатель парламентского комитета иностранных дел.

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Он также указал, что в отношениях между странами остается открытым вопрос о возмещении ущерба, причиненного советской оккупацией

"И снова хотел бы повторить, вопрос возмещения причиненного советской оккупацией ущерба остается на повестке дня отношений с Россией", - акцентировал экс-ректор Вильнюсского университета.

Как известно, в программе нового левоцентристского правительства Литвы, приступившего к работе в конце 2012 года, говорится, что отношениям страны с Россией нужна "перезагрузка", а вопрос о возмещении ущерба от оккупации должен решаться на переговорах.