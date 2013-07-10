В Китае на биохимическом заводе прогремел взрыв: есть жертвы

11:02, 10 июля 2013
Мир
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Сегодня утром на биохимическом заводе в китайской провинции Хубэй прогремел взрыв на биохимическом заводе.

Китай / Фото: Википедия

Взрыв прогремел сегодня примерно в 12:00 по пекинскому времени (7.00 по Киеву) на биохимическом заводе в городе Суйчжоу, сообщает Синьхуа.

По данным пожарных, по меньшей мере один человек погиб.

По их словам, еще один человек пропал без вести, 7 получили ранения.

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