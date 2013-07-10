В Китае на биохимическом заводе прогремел взрыв: есть жертвы





Взрыв прогремел сегодня примерно в 12:00 по пекинскому времени (7.00 по Киеву) на биохимическом заводе в городе Суйчжоу, сообщает Синьхуа.

По данным пожарных, по меньшей мере один человек погиб.

По их словам, еще один человек пропал без вести, 7 получили ранения.