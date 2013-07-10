В Китае на биохимическом заводе прогремел взрыв: есть жертвы
11:02, 10 июля 2013Мир
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Сегодня утром на биохимическом заводе в китайской провинции Хубэй прогремел взрыв на биохимическом заводе.
В провинции Хубэй взорвался биохимзавод / Фото: Википедия
Взрыв прогремел сегодня примерно в 12:00 по пекинскому времени (7.00 по Киеву) на биохимическом заводе в городе Суйчжоу, сообщает Синьхуа.
По данным пожарных, по меньшей мере один человек погиб.
По их словам, еще один человек пропал без вести, 7 получили ранения.
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