Польская оппозиция опередила правящую партию (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным проведенного компанией Millward Brown на этой неделе опроса, за партию Качинского готовы проголосовать на парламентских выборах 35% поляков, тогда как за РО во главе с премьер-министром Дональдом Туском - лишь 26%.

По сравнению с предыдущим опросом крупнейшая оппозиционная партия Польши набрала на 4% больше, а партия Туска потеряла 6% голосов.

Кроме основных игроков на польской политической арене, если бы выборы состоялись в июле, в парламент попали бы также партия "Союз левых демократов" (SLD), «Рух Паликота» и партнер РО из правительственной коалиции "Польская крестьянская партия" (PSL), которые улучшили свой результат на 1% - до 10%, 6% и 5%, соответственно.

Кроме того, большинство поляков считают, что лучше с ролью председателя "Гражданской платформы" справился бы не Туск, который возглавляет ее с 2003 года, а экс-министр юстиции Ярослав Говин: 36% против 28%.

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В рамках исследования был опрошен 1001 взрослый поляк.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года социологические опросы впервые за последние несколько лет (на фоне ухудшения экономической ситуации в Польше) продемонстрировали преимущество PIS над PO.

56-летний Туск стал первым главой правительства в современной истории Польши, которому удалось удержаться на этом посту подряд два срока. В последний раз его партия выиграла парламентские выборы в 2011 году, а следующие состоятся в 2015 году.