У берега Крыма нашли подводную лодку, пропавшую без вести в 1944 году

Советская подводная лодка типа "Щука", пропавшая без вести в феврале-марте 1944 года, обнаружена у берегов мыса Тарханкут на западном побережье Крыма. Как заявил сегодня председатель крымского правительства Анатолий Могилев, обнаруженное специалистами Черноморского центра подводных исследований судно является уникальной находкой, сообщает ИТАР-ТАСС.

"По предварительным данным водолазов Черноморского центра подводных исследований, лодка затонула с небольшими повреждениями. Специалисты не исключают, что судно можно поднять со дна моря, в перспективе законсервировать и сделать там уникальный музей военной истории", - сказано в сообщении крымского правительства.

Подводная лодка "Щ-216" обнаружена на глубине 52 метра. Согласно данным государственных архивных фондов, это одна из 16-ти без вести пропавших советских подводных лодок типа "Щука".

По данным специалистов, на лодке сохранились не только личные вещи экипажа из 47 человек, но и останки погибших.

В этой связи Могилев заявил о необходимости разыскать родственников членов экипажа и перезахоронить останки погибших воинов. "Это долг власти и общества. Мы приближаемся к памятной дате — 70-летию со дня Великой Победы. Президент Украины поручил активизировать поисковые работы, устанавливать личности наших героев, чтобы отдать им последние почести", - отметил он.