Боливия отказала США в рассмотрении запроса об экстрадиции Сноудена

Об этом говорится в сообщении МИД Боливии, которое приводят латиноамериканские СМИ.

Просьба об экстрадиции была направлена в Ла-Пас в тот же день, когда самолету президента Эво Моралеса было отказано в пролете над территорией ряда европейских стран, и он был вынужден сесть в Вене, сообщает РИА Новости.

МИД Боливии заявил, что "выражает глубокое негодование и отказывается от рассмотрения запроса о предварительном задержании с целью выдачи гражданина США Эдварда Сноудена".

"Президент Моралес был незаконно задержан по необоснованным подозрениям, что указанная персона (Сноуден) могла находиться на борту президентского самолета", - отмечает дипломатическое ведомство Боливии.

Боливийский МИД заявил также, что Сноуден не встречался с Моралесом во время недавнего пребывания боливийского лидера в России и, тем более, не поднимался на борт его самолета. Ведомство опровергло информацию о пребывании Сноудена на боливийской территории.

Беглый сотрудник ЦРУ, обнародовавший детали секретных данных спецслужб США, уже вторую неделю находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Он разослал запросы 21 стране с просьбой о предоставлении убежища, но пока никто не выразил готовность его забрать.