Все больше стран отказываются приютить Сноудена

Сноуден, который разослал свои просьбы предоставить ему политическое убежище в 21 страну мира, уже получил ряд отрицательных ответов.

Как сообщает BBC News, Австрия, Финляндия, Норвегия, Польша, Испания и Швейцария уже отказали Сноудену.

Не нашли причин удовлетворить просьбу экс-сотрудника ЦРУ также Бразилия и Индия.

Власти же Эквадора заявляют, что готовы рассмотреть просьбу Сноудена, но только при условии, что он сможет добраться на территорию их посольства.

Как сообщал УНИАН, сайт Wikileaks опубликовал список из 19 стран, у которых экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден просит политического убежища.

Запросы адресованы Австрии, Боливии, Бразилии, Венесуэлле, Германии, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китаю, Кубе, Нидерландам, Никарагуа, Норвегии, Польше, России, Финляндии, ФРГ и Швейцарии. Как следует из сообщения Wikileaks, этот список не является исчерпывающим.