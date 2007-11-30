Авиакатастрофа в Турции: погибли 56 человек

Все 56 человек, которые находились на борту самолета AtlasJet, погибли в Турции в результате катастрофы самолета местных авиалиний.

49 из них - пассажиры, семеро - члены экипажа. Все они граждане Турции.

Самолет компании AtlasJetair, вылетевший из Стамбула, исчез с радаров незадолго до того, как должен был сесть в аэропорту города Испарты, в 150 километрах от Анталии.

Связь прервалась через несколько минут после того, как пилот сообщил, что готовится к посадке. Обломки самолета уже нашли в горной местности, но спасателям тяжело добраться до них. Причины аварии выясняют.

ICTV