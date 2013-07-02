Wikileaks: Сноуден подал 19 запросов о политическом убежище (список)
05:52, 02 июля 2013Мир
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Сайт Wikileaks опубликовал список из 19 стран, у которых экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден просит политического убежища.
Как сообщается, 30 июня советник Wikileaks по правовым вопросам Сара Харрисон, сопровождающая Сноудена в России, передала в консульский отдел в аэропорту "Шереметьево" 19 запросов о предоставлении Сноудену политического убежища.
Запросы адресованы Австрии, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китаю, Кубе, Нидерландам, Никарагуа, Норвегии, Польше, России, Финляндии, ФРГ и Швейцарии. Как следует из сообщения Wikileaks, этот список не является исчерпывающим.
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