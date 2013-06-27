Россия готовится к «космическим войнам» с США

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволят нейтрализовать разрабатываемые американцами космические боевые станции, создаются в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор систем и средств РЭБ, заместитель генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" Юрий Маевский.

"Конечно, ведется работа по созданию набора средств, в том числе РЭБ, которые обеспечат нейтрализацию применяемого противником космического вооружения. Мы прогнозируем их, они - нас, и в этой связи Россия обязана решать подобные вопросы", - сказал Маевский.

По его словам, вся методология разработки таких средств закладывается исходя из будущего - форм, способов борьбы и тех систем, которые будут на тот период. "Любая страна прорабатывает вопросы, заранее создает научно-технический задел и разрабатывает такие комплексы, которые способны будут нейтрализовать все достоинства перспективной техники, в том числе и боевых космических систем", - пояснил собеседник агентства.

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О конкретных планах Америки по строительству подобных станций не сообщалось, но в январе этого года стало известно, что США, несмотря на петицию 34 тысяч американцев, не намерены создавать боевую космическую станцию "Звезду Смерти"из фильма "Звездные войны"из-за ее дороговизны и уязвимости. Американские власти подсчитали, что она может быть уничтожена лишь одним небольшим звездолетом, подобно тому, как это сделал герой киноэпопеи Люк Скайуокер.