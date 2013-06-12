В Китае говорят, что их новый космический корабль станет конкурентом «Союза»

Об этом заявила официальный представитель программы пилотируемой космонавтики Китая У Пин, сообщает Синьхуа.

По словам У Пин "Шэньчжоу-10" отличается от ранее отправляемых аппаратов "Шэньчжоу-8" и "Шэньчжоу-9" тем, что его запуск означил новый этап китайской космонавтики: переход от эксперементальных полетов к практическим. "Шэньчжоу- 10" позволит осуществлять доставки персонала и людей на борт космического лабораторного модуля "Тяньгун-1".

Благодаря этому скачку от "экспериментальных" к "практическим" полетам будет наблюдаться усиленное развитие китайской космонавтики в целом.

С началом практической эксплуатации китайского "Шэньчжоу-10", по словам У Пин, корабль "Союз" больше не является единственным космическим кораблем, осуществляющим полеты "Земля-Космос-Земля". "Шэньчжоу- 10" не только безопасен и надежен, но и поражает большим размером и комфортабельностью.

Согласно китайской стратегии развития космонавтики, программа пилотируемой космонавтики, уже располагающая всеми ключевыми технологиями для совершения полетов в космос и обратно, теперь приступит к этапу создания китайской космической лаборатории и станции.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июня китайский корабль «Шенчжоу-10» был отправлен в космос с Цзюцюаньского космодрома на западе Китая.

15-дневная миссия предусматривает, среди прочего, стыковку с орбитальным космическим модулем Тянгон-1.

Экипаж "Шенчжоу-10" состоит из трех человек - Не Хайшэн, Чжан Сяогуана и 33-летней Ван Япин, второй женщины-космонавта Китая.