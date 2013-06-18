В Китае создали самый быстрый в мире компьютер за $ 100 миллионов(фото)

Быстродействие суперкомпьютера составляет 1 000 трлн калькуляций в секунду (33,86 петафлопс), что позволяет считать его самым быстрым в мире на сегодняшний день, сообщает Shanghai Daily.

Его главный конкурент – американский суперкомпьютер Титан, который, начиная с 2010 года, занимал первое место, его быстродействие составляет 17,59 петафлопс в секунду.

Стоимость Tianhe-2 составляет 100 млн долларов США. Машина, как ожидается, начнет функционировать в этом году в Центре компьютерных технологий в Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге Китая).

В отличие от некоторых своих китайских предшественников, большинство частей Tianhe-2 разработано в Китае. Исключение составляют его основные процессоры, которые разработала американская фирма Intel.

"Рейтинг не настолько важен", - сказал пресс-секретарь проекта Tianhe-2 Ли Нань, комментируя результаты тестов.

"Мы строим суперкомпьютеры с основной целью – обеспечить движущие силы для строительства инновационно ориентированной страны и для поиска решений, касающихся будущего развития человека", - цитирует пресс-секретаря проекта китайская газета.

На сегодняшний день пять из десяти наиболее быстрых компьютеров базируются в США, два - в Китае, два - в Германии, один - в Японии.