Эксперты: компании не интересуются, что их работники делают с компьютерами

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и независимой компании B2B International, которые предоставлены УНИАН.

В результате исследования выяснилось, что 57% компаний не применяют специальные средства контроля программ, а 56% не следят за подключением внешних устройств.

Между тем, киберпреступники используют множество уловок для заражения систем. Так, например, вредоносное ПО может встраиваться в популярную программу, и любой сотрудник компании, который запустит ее в корпоративной среде, поставит под угрозу всю IT-инфраструктуру компании. Для предотвращения подобных происшествий должны применяться специальные политики IT-безопасности, контролирующие установку и запуск программ в корпоративной сети. Но, как показало совместное исследование B2B International и «Лаборатории Касперского», 17% компаний либо не знают о технологиях, позволяющих контролировать использование программ, либо не заинтересованы в их использовании.

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Схожая ситуация складывается и с контролем использования внешних устройств, в частности носителей информации: лишь 44% компаний уделяют этому достаточно внимания и используют соответствующие инструменты, в то время как 17% не знают о средствах контроля устройств или не заинтересованы в их использовании. Тем временем, локальные угрозы, например вредоносные программы, которые распространяются через внешние устройства, все еще более чем актуальны: только за 2012 год защитные решения «Лаборатории Касперского» предотвратили более 3 млрд локальных попыток заражения компьютера. Предоставление сотрудникам полной свободы в отношении подключения внешних устройств также повышает риск утечки информации.

Как отметил руководитель направления корпоративных продуктов в странах развивающихся рынков «Лаборатории Касперского» Владимир Удалов, «использование инструментов контроля крайне важно для любого бизнеса», а ограничение на установку программ обеспечивает дополнительную защиту от вредоносного ПО и повышает продуктивность сотрудников и др.

В международном исследовании «Лаборатории Касперского» и B2B International приняли участие более 5000 IT-специалистов из 18 стран мира, включая Россию.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.