Пентагон приобретет 30 российских вертолетов
06:21, 18 июня 2013Мир
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Пентагон приобретет 30 вертолетов Mи-17 российского производства общей стоимостью 572 млн долл., которые будут использованы силами безопасности в Афганистане.
Пентагон приобретет 30 российских вертолетов
Вертолеты поступят в распоряжение специальной миссии Сил национальной безопасности, которая занимается борьбой с терроризмом, наркотиками и проводит спецоперации. Ожидается, что контракт с Рособоронэкспортом будет выполнен к концу 2014 г.
В прошлом году Министерство обороны США приобрело у Рособоронэкспорта несколько Ми-17 на сумму 217,7 млн долл., передает РосБизнесКонсалтинг.
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