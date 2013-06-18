Пентагон приобретет 30 российских вертолетов

06:21, 18 июня 2013
Мир
2159 0

Пентагон приобретет 30 вертолетов Mи-17 российского производства общей стоимостью 572 млн долл., которые будут использованы силами безопасности в Афганистане.

вертоліт Мі8 / Фото з сайту aviamaster.com

Вертолеты поступят в распоряжение специальной миссии Сил национальной безопасности, которая занимается борьбой с терроризмом, наркотиками и проводит спецоперации. Ожидается, что контракт с Рособоронэкспортом будет выполнен к концу 2014 г.

В прошлом году Министерство обороны США приобрело у Рособоронэкспорта несколько Ми-17 на сумму 217,7 млн долл., передает РосБизнесКонсалтинг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter