Пентагон приобретет 30 российских вертолетов

Вертолеты поступят в распоряжение специальной миссии Сил национальной безопасности, которая занимается борьбой с терроризмом, наркотиками и проводит спецоперации. Ожидается, что контракт с Рособоронэкспортом будет выполнен к концу 2014 г.

В прошлом году Министерство обороны США приобрело у Рособоронэкспорта несколько Ми-17 на сумму 217,7 млн долл., передает РосБизнесКонсалтинг.