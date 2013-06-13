США смягчили санкции против Сирии

В заявлении на сайте госдепартамента говорится, что после частичной отмены санкций, американским компаниям, в частности, разрешается поставлять в "освобожденные" (то есть контролируемые оппозицией) районы Сирии программное оборудование, оборудование для энергетических сооружений, а также сельскохозяйственные продукты. Кроме того, новые нормативы позволяют покупать у представителей сирийской оппозиции нефтепродукты, передает РИА Новости.