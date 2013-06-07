Немецкая делегация в знак протеста покинула конгресс МФЖ в Дублине

Британец Джим Бумел в третий раз избран президентом Международной федерации журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Независимого медиа-профсоюза Украины, Бумел переизбран вчера вечером на проходящем в Дублине конгрессе организации.

Бумел обошел своего соперника бельгийца Филиппа Леруша на несколько десятков голосов.

Немецкая делегация, являющаяся соучредителем МФЖ, в знак протеста против процесса голосования покинула конгресс. По мнению немцев, процедура голосования подрывает доверие к конгрессу, журналисты, как никто другой, должны соблюдать высокие этические стандарты.

После подсчета голосов оказалось, что в шкатулках для голосования на пять бюллетеней больше, чем было выдано делегатам. Озвучивались предложения переголосовать, поскольку это вопрос доверия и прозрачности. Кое-кто говорил, что пять голосов не повлияют на результаты голосования. В итоге конгресс открытым голосованиям решил утвердить результаты выборов.

В пресс-службе НМПУ отметили, что Бумел известен в Украине тем, что неоднократно поддерживал заявлениями украинских журналистов, которые попадали в критические ситуации.