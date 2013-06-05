В Турции задержали 25 человек за «клевету» и «дезинформацию» в Twitter

По данным представителя оппозиции, все они задержаны за "призывы к протестам". Полиция также разыскивает других блоггеров.

Об этом сообщает РИА Новости по информации агентства Press TV.

Ранее премьер-министр Тайип Эрдоган назвал Twitter источником неприятностей. По его словам, многие пользователи распространяют ложь в соцсетях и разжигают антиправительственные настроения. По данным местных СМИ, многие турки используют соцсети, чтобы организовывать демонстрации и предупреждать друг друга о местах, где полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По теме: Турецкие протесты уже обошлись стране в $40 миллионов

Участники массовой акции протеста продолжают свои выступления, даже несмотря на принесенные извинения правительства Турции.

Антиправительственные выступления начались на прошлой неделе в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Протестующих стамбульцев поддержали жители других провинций Турции. Позднее демонстранты начали выступать с требованиями отставки правительства. Число манифестантов, пострадавших в акциях, превысило 3 тысячи, двое погибли.