Меркель выступила против прямых выборов главы Еврокомиссии

Об этом она заявила в интервью журналу Spiegel, опубликованном сегодня, передает РИА Новости.

Предложение избирать руководителей таких институтов, как Еврокомиссия и Евросовет, путем прямого голосования было озвучено в сентябре 2012 года. Среди авторов инициативы был глава МИД Германии Гидо Вестервелле. Сейчас кандидат на должность председателя Еврокомиссии предлагается Европейским советом (полномочным форумом лидеров 27 стран ЕС) и избирается Европарламентом на пять лет. С 2004 года в кресле председателя ЕК находится португалец Жозе Мануэль Баррозу.

Меркель заявила, что сдержанно относится к этому предложению. "Председатель Еврокомиссии, который бы избирался напрямую народом, должен быть наделен совершенно другой полнотой власти, нежели сейчас. Но это бы разбалансировало всю структуру ЕС", - подчеркнула канцлер.

Попутно глава немецкого правительства высказалась против "теоретических дискуссий"о коренной перестройке органов Евросоюза. Вместо этого, по ее мнению, стоит сосредоточиться на "многих неотложных вопросах". "Речь идет о том, какими товарами и услугами мы хотим участвовать в росте мировой экономики, при помощи чего мы собираемся зарабатывать деньги в будущем", - сказала Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что страны ЕС должны лучше координировать свои действия, особенно в том, что касается экономической политики. По ее словам, такого же мнения придерживается и французский президент Франсуа Олланд, с которым она на этой неделе проводила переговоры в Париже. "Координация в области экономической политики в Европе проявляется слишком слабо. Ее нужно усиливать. И это немного другое, чем увеличение полномочий Брюсселя", - отметила Меркель.