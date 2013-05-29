Медведев о россиянах, желающих уехать за границу: за рукава никого держать не надо

На встрече с участниками программы кадрового резерва Медведев вспомнил случай, как одна из студенток журфака МГУ на встрече с ним сказала, что если власть не примет какого-то решения, то она уедет за границу, передает РИА Новости.

"Езжайте, не в том смысле, что вы не нужны. Но если вы сами себе такой путь видите, почему мы должны вас за руку хватать? Каждый человек творит свою судьбу. Вот, если вы видите, что вам выгоднее поехать работать за границу, какие бы лозунги государство ни использовало, какие бы деньги ни предлагало, человек все равно уедет, так жизнь устроена", - сказал он.

"Конечно, нужно стараться стимулировать свои кадры: платить деньги дополнительные, гранты выдавать ученым - это все нормально абсолютно. Но насильно за рукава никого держать не надо. Во-первых, потому что не удержишь, а во-вторых, потому что нормальный человек - он все равно вернется, получив образование где-то в другом месте или дополнительное образование, закончит магистратуру за границей", - добавил глава правительства.