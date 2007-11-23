В Грузии отмечают годовщину ”Революции роз”

В Грузии сегодня отмечают годовщину "Революции роз".

Четыре года назад, после массовых протестов оппозиции, тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подал в отставку и к власти пришло новое руководство во главе с Михаилом Саакашвили.

Сейчас в стране - новый политический кризис. После разгона массовой демонстрации протеста в Тбилиси 7 ноября Саакашвили объявил о досрочных выборах.

5 января в Грузии состоятся выборы президента и референдум о дате парламентских выборов.

Радио Свобода