КНДР запустила очередную ракету

КНДР произвела очередной пуск ракеты малого радиуса действия, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Предполагается, что ракета была запущена во второй половине дня воскресенья с восточного побережья страны и упала в Японском море, отмечаетРИА «Новости».

Точное время пуска и тип ракеты не сообщается.