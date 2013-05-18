В Швеции проходит финал «Евровидения-2013»

В эти минуты в шведском городе Мальме происходит финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2013", украинская участница Злата Огневич со своей песней Gravity выступит двадцать второй.

В конкурсе принимают участие исполнители из 26 стран. Прямая трансляция конкурса ведется на Первом национальном. Победитель конкурса "Евровидение-2013" будет определен зрительским голосованием и решением профессионального жюри. Представитель страны-победительницы получит приз - хрустальный микрофон.

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