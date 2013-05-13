Россия ввела безвизовый режим для спортсменов

Как сообщается на сайте Кремля, об этом говорится в Указе «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением международных спортивных соревнований», который подписал В.Путин.

В частности, в документе отмечается: «Установить, что участники международных спортивных соревнований (спортсмены, тренеры, руководители команд и иные члены иностранных официальных делегаций, а также спортивные судьи и другие официальные лица, уполномоченные организатором международного спортивного соревнования) из числа иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и аккредитационного удостоверения установленной формы, выданного организатором международного спортивного соревнования, если иное не предусмотрено федеральным законом».

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.