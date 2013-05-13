Госсекретарь США выразил поддержку евроинтеграции Украины - глава МИД

Об этом руководитель МИД сообщил после встречи с главой американской дипломатии, отвечая на вопросы УКРИНФОРМа.

«Господин государственный секретарь выразил полную поддержку европейской интеграции Украины», - сказал Кожара.

В то же время он подтвердил, что на встрече среди прочих затрагивался и вопрос заключения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которое США считают препятствием для подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. «Действительно, вопрос Юлии Тимошенко обсуждался, и господин государственный секретарь считает, что этот вопрос является препятствием в отношениях Украины с Европейским Союзом и также является большим вопросом в наших двусторонних отношениях с Соединенными Штатами Америки», - отметил министр.

В заявлении, сделанном перед встречей, Джон Керри выразил надежду на то, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации в близком будущем, выполняя условия ЕС, и в том числе сможет решить один из «наиболее сложных вопросов» в отношении Тимошенко.

«Я надеюсь одним из вопросов обсудить работу с Европейским сообществом с целью выполнения условий для подписания Соглашения об ассоциации, которое, мы надеемся, состоится в близком будущем. В частности, мы обеспокоены и надеемся, что лидеры проработают некоторые сложные вопросы относительно этих преобразований. Мы надеемся, что это будет включать прекращение преследования некоторых людей, и, в частности, бывшего премьер-министра Тимошенко», - сказал Госсекретарь США.