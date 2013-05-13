Китай ввел войска в Таджикистан

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на News-Asia.

Как отмечается, операция Китая началась вводом войск еще 6 мая.

Занятые КНР территории Душанбе передал Китаю в счет погашения внешнего долга. Всего же за годы независимости Таджикистана КНР уже передали 1,5 тысячи квадратных километров земли.

Горно-Бадахшанская автономная область известна своей неоднозначной позицией относительно центральной власти Таджикистана. Жители ГБАО не всегда подчиняются решению официального Душанбе. Летом 2012 года в автономии разгорелся конфликт, в котором погибли в том числе и мирные люди. Горный Бадахшан встал на защиту своих полевых командиров, которых преследовала власть страны. Если экспансия с привлечением военных со стороны Китая будет продолжена, не исключено, что в регионе вспыхнет очередной конфликт.

Еще в начале 2013 года многие эксперты утверждали, что территории будут отданы КНР в счет погашения внешнего долга. В перспективе - оформление за Китаем высокогорных земель, непригодных для жизни.

Однако, Китай видит в этих землях хорошую перспективу, поскольку они богаты на месторождения драгоценных камней, урана и минералов.

В Министерстве обороны Таджикистана информацию опровергают, заявляя, что передвижение таджикских городов связано с учениями и новым призывом, и жителям автономного края нечего бояться.