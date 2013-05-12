Экс-премьер Пакистана заявляет, что его партия выиграла первые в стране выборы

Заявление прозвучало через несколько часов после начала подсчета голосов, пишет Радио Свобода.

Согласно первым неофициальным данным, возглавляемая Шарифом «Пакистанская мусульманская лига-Наваз» и партия «Движение за справедливость» под руководством Имрана Хана получили на выборах убедительную поддержку.

Ранее сообщалось, что явка избирателей была высокой, несмотря на угрозы со стороны талибов, которые назвали выборы антиисламскими.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрывов в пакистанских городах Карачи и Пешавар вчера, когда в стране проходили первые в истории демократические выборы в нижнюю палату парламента.