Путин: Россия, Советский Союз не позволили фашистам завладеть миром

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на московской Красной площади перед военным парадом.

«Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов, не позволили фашистам завладеть миром», - сказал Путин.

«Наш солдат отстоял свободу и независимость, защищая свою Родину, не жалея себя, освободил Европу и одержал победу, величие которой навеки останется в истории», - подчеркнул он.

Обращаясь к ветеранам, Путин отметил: «Высшим смыслом вы всегда считали благополучие и безопасность Родины, патриотизм скреплял ваше военное братство, возвышал над врагом, был опорой в жестоких сражениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, давал силы в муках блокадного Ленинграда, закалял дух в неисчислимых боях на безымянных высотах, поддерживал в тяжёлом труду в тылу».

Путин подчеркнул, что Россия будет отстаивать правду о войне и делать всё для укрепления безопасности на планете.

Накануне Президент России направил лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии и гражданам Грузии поздравления по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин особо отметил, что общий долг руководства стран – бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ныне здравствующих ветеранов.

Глава Российского государства подчеркнул, что священная память о победном мае 1945 года, о героических страницах общей истории будет и впредь объединять страны и служить прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества.