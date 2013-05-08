Россияне оценили шансы Путина справиться с коррупцией (опрос)

При этом только 20% россиян считают, что Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказания за подобные преступления.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

В то же время, 35% респондентов считают, что Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима.

21% опрошенных указали, что Путину трудно бороться с коррупцией, поскольку он сам во многом зависит от коррумпированных чиновников.

17% россиян высказали мнение, что Путин и не будет серьезно пытаться бороться с коррупцией, поскольку он тем или иным образом заинтересован в ней.

7% затруднились с ответом.

«Левада-Центр» проводил опрос 19-22 апреля 2013 года по представительной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Распределения ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,4%.