Источник: Похороны Березовского могут отложить

Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к окружению покойного бизнесмена.

"Семья старается всячески замести следы. Они не хотят, чтобы на похороны приезжали посторонние люди, поэтому сейчас родственники Березовского начали сообщать его друзьям, что похороны состоятся, скорее всего, не завтра", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, где именно пройдут похороны, он отметил, что эту информацию никто не раскрывает, но практически наверняка церемония пройдет не на лондонском кладбище Ганнерсбери, как об этом ранее сообщал ряд СМИ.

В полиции округа Темз-Вэлли РИА Новости говорили, что Березовского похоронят в графстве Суррей. В Суррее имеется полтора десятка различных кладбищ.

Источник ранее сообщил РИА Новости, что дочери Березовского категорически не хотят, чтобы похороны превратились в медиа-событие. Друзья бизнесмена, в том числе, писатель Юлий Дубов, заявили, что не знают деталей предстоящих похорон.