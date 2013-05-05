Папа Римский поздравил с Пасхой христиан восточного обряда

Об этом сообщает радио Ватикана.

«Сегодня Церкви Востока, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают Пасху. Хочу обратиться к этим братьям и сестрам с приветствием, соединяясь всем сердцем с ними в возвещении радостной вести: Христос воскрес!», - сказал Папа Римский сегодня в конце Службы Божьей на площади Святого Петра.

«Собравшиеся в молитве вокруг Девы Марии, попросим у Господа Бога дара Святого Духа, чтобы утешил и укрепил всех христиан, особенно тех, которые отмечают Пасху среди испытаний и страданий, и провел их дорогами примирения и мира», - отметил понтифик.