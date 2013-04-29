Взрыв прогремел в центре Праги: 13 человек ранены (фото)

12:08, 29 апреля 2013
Мир
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Взрыв прогремел в центре Праги, 13 человек ранены, еще несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания.

Фото с Twitter Голос Столицы 106FM

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс и британский телеканал Sky News.

Полиция пока не располагает информацией о причинах ЧП. По данным агентства, из-за взрыва сотрясались окна в соседних зданиях, в том числе в расположенном поблизости национальном театре. Улица завалена обломками, полиция оцепила район.

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