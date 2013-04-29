Взрыв прогремел в центре Праги: 13 человек ранены (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс и британский телеканал Sky News.

Полиция пока не располагает информацией о причинах ЧП. По данным агентства, из-за взрыва сотрясались окна в соседних зданиях, в том числе в расположенном поблизости национальном театре. Улица завалена обломками, полиция оцепила район.