Возле Тадж-Махала прогремел взрыв: есть жертвы

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по предварительной информации, погибли два, ранены четыре человека.

Мавзолей - мечеть находится на берегу реки Джамна. Построен по приказу потомка Тамерлана - императора Великих моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах.

В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Время строительства относится примерно к 1630-1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам.