20 граждан Украины покинули Сирию на российском самолете

Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МЧС России Ирина Россиус.

Сегодня двумя самолетами Ил-76 и Ил-62 в Латакию было доставлено около 26 тонн российской гуманитарной помощи - в основном продукты питания, предметы первой необходимости и медицинское оборудование.

"Из Латакии в Москву вылетел самолет Ил-62. На его борту 104 человека, в основном женщины и дети, граждане России и стран СНГ, которые пожелали покинуть Сирию", - сказала И.Россиус.

"На борту самолета Ил-62, вылетевшего из Латакии, находятся 104 человека - 76 россиян, 21 гражданин Украины, шесть граждан Беларуси и один гражданин Узбекистана", - уточнила представитель МЧС. Среди покинувших Сирию - 45 детей, 37 женщин и 22 мужчины.