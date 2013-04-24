Обама рассказал, как отговаривает дочерей делать тату

Президент США Барак Обама пообещал в интервью телепрограмме Today американского канала NBC, что он и его супруга Мишель сделают себе татуировки, если их дочери решатся на такой поступок, передает РИА "Новости".

У Барака и Мишель Обамы две дочери: 14-летняя Малия и 11-летняя Саша.

"Мы сказали девочкам: если вы когда-либо решите сделать тату, то мы с мамой сделаем точно такую же тату на том же самом месте. И мы пойдем на YouTube и покажем ее как семейную татуировку", - сказал Обама. По его мнению, это обещание заставит детей отказаться от мыслей о татуировке и искать иные пути для "выражения протеста".