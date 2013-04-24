Полицейскому, раненному при задержании в Белгороде, сделали операцию (фото)

Состояние полицейского, получившего несколько ножевых ранений при задержании "белгородского стрелка", врачи оценивают как средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

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"На данный момент состояние больного средней степени тяжести. Жизни больного ничего не угрожает. Он будет находиться под наблюдением в отделении реанимации до завтра. В зависимости от состояния, будет определено его дальнейшее местонахождение", — приводит слова врача Олега Зернова пресс-служба УМВД.

По словам Зернова, проводившего операцию, у полицейского четыре ножевых ранения: лица, плеча и шеи. Раны достаточно глубокие — до 4 сантиметров.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду полицейские задержали Помазуна на железнодорожной станции "Белгород". Глава МВД РФ Владимир Колокольцев лично руководил операцией по задержанию

"Подозреваемый был задержан при попытке выехать на грузовом составе из зоны оцепления. Сотрудники полиции его опознали и предприняли меры для задержания, в ходе которого один полицейский, Юрий Седых, был ранен ножом", — сообщил представитель пресс-центра МВД РФ.

"Белгородский стрелок" Сергей Помазун был задержан после того, как сотрудники полиции попросили его показать документы, но он занервничал и оказал сопротивление, сообщает региональное УМВД.

В задержании участвовали четыре сотрудника Курского линейного отдела полиции на транспорте Алексей Едрешов, Дмитрий Коновалов, Юрий Седых и Александр Самсоненко.

"Мы несли патрулирование в районе парка-отстоя. В районе 11 вечера увидели, что шел человек в сторону вокзала, он вел себя подозрительно. Подошли проверить документы. Когда поняли, что совпадает по всем приметам под описание фоторобота, начали операцию по задержанию. Он оказал сопротивление", — приводит слова Едрешова пресс-служба УМВД по региону.

"Было слабое освещение, он (Помазун) нанес удар, когда пытался скрыться. Просто я не успел среагировать на него, но в дальнейшем сумел задержать, и ребята помогли. Со мной оказались сотрудники, которые сделали то, что должны были. Они просто находились немного в отдалении, но пришли на помощь. Мы должны были это сделать, это наша работа", — приводит слова Седых представитель пресс-службы УМВД.

Полицейский сказал, что когда предполагаемый преступник стал оказывать сопротивление, трудно было разобрать, что он делает и есть ли у него оружие, но его скрутили.

Седых добавил, что в то время никто из его коллег не думал о наградах или поощрениях, они просто выполняли свою работу, а после задержания они "почувствовали облегчение".

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев дал поручение представить к поощрению всех сотрудников полиции, которые отличились в ходе проведения оперативных мероприятий.