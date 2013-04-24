Боливия требует от Чили вернуть утерянные территории

Речь идет о вооруженном конфликте в конце 80-ых годов 19 века, когда Чили начала боевые действия против Боливии, имевшей тогда выход к Тихому океану в Антофагасте, и Перу, выступившей на стороне Боливии. Причиной конфликта стал контроль над месторождениями селитры. Война закончилась победой чилийских войск и потерей Боливией 400 километров побережья, 120 тысяч квадратных километров территории и выхода к океану. Перу тогда также лишилась одной провинции, передает РИА Новости.



"В среду (с подачей иска) мы начинаем новый этап. Теперь необходимо будет ждать, что предпримет суд, и дать ответ на все его запросы", - сказал Гарсия, слова которого приводят боливийские СМИ. Детали иска пока не разглашаются.

Подача иска, по мнению Гарсии - "важный шаг, который мы делаем при поддержке всех боливийцев", в отличие от позиции Чили, где, по его словам, президенту Себастьяну Пиньере не удается сформулировать общенациональную позицию по этому вопросу.

В свою очередь, сам президент Чили во вторник в интервью одной из радиостанций признал, что озабочен высказываниями ряда представителей оппозиционных сил по данному вопросу, и призвал всех политиков, претендующих на пост президента на предстоящих выборах, "твердо"сформулировать свою позицию по этой проблеме.

Чилийские власти неоднократно заявляли, что требования Боливии лишены юридического и исторического обоснования, указывая на то, что обе стороны подписали в 1904 году Договор о мире и дружбе, определивший границы двух стран. Ла-Пас, в свою очередь, указывает, что Чили нарушало положения договора и не всегда предоставляло беспрепятственный доступ боливийской стороне к двум чилийским портам, что было прямо предусмотрено текстом документа.