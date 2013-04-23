Генсек ООН призвал прекратить поставки оружия в Сирию

Об этом сообщает РИА Новости по информации агентства Франс Пресс.

"Генсек (ООН) призвал остановить поставку оружия обеим сторонам в сирийском конфликте. Больше оружия будет означать больше смертей и разрушений", - сказал официальный представитель организации Мартин Несирки.

По его словам, Пан Ги Мун на встрече с генсеком Лиги арабских государств Набилем аль-Араби и катарским премьер-министром шейхом Хамад бен Джасем Аль Тани (Hamad bin Jassem Al-Thani) также обсудил, как помочь сторонам в конфликте начать политический процесс, который положит конец насилию и обеспечит политический переход к новой Сирии, в которой права всех людей будут защищены.

Однако, по мнению, аль-Араби, в данный момент это "невозможно".

Вооруженный конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа. Западные страны неоднократно заявляли о необходимости отставки президента Башара Асада.