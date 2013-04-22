Вся полиция Белгорода ищет убийцу шести человек

В российском Белгороде 23 и 24 апреля объявлен траур по погибшим в результате перестрелки, поиски подозреваемого продолжаются.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мера Белгорода.

«Будут приспущены флаги, расположенные на зданиях и флагштоках перед зданиями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций Белгорода. На эти дни отменяются все развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Теле-, радиокомпаниям и другим хозсубъектам рекомендовано принять аналогичные решения», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ведутся оперативно-следственные мероприятия, жителям города рекомендовано оставаться дома до поимки преступника. Семьям пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь, а также содействие в организации похорон.

Кроме этого, МВД России сообщили, что работа сотрудников полиции по задержанию подозреваемого продолжается: «Поисковые мероприятия ведутся в районе совершения преступления и прилегающих районах областного центра».

"На дорогах области сотрудниками патрульных служб полиции проводится потоковая отработка всего автотранспорта. В целях установления места, в котором скрывается преступник, весь личный состав УМВД России по Белгороду и прилегающих районов области проводит обследование жилых массивов областного центра и прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении УМВД.

На сайте МВД РФ размещен фотография подозреваемого. Подчеркивается, что подозреваемый Сергей Помазун 1981 года рождения, при себе может иметь газовый пистолет Иж-27, 4 патрона к нему, карабин «Вепрь-308» и 40 патронов к нему.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Белгороде к магазину "Охотник" подъехал внедорожник BMW, оттуда вышел мужчина и начал стрелять по людям на улице, а затем - в магазине. По последним данным полиции, погибли пять человек, в том числе три продавца оружейного магазина и случайные прохожие: мужчина и две школьницы, 14 и 16 лет. Пять человек скончались на месте, 16-летняя девушка – в операционной.