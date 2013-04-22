Израильские авиакомпании прекратили забастовку

Она привела к отмене десятков рейсов, сообщает РИА «Новости».

Компании El Al, Arkia и Israir согласились возобновить полеты, после того как Министерство финансов пообещало увеличить долю компенсируемых государством издержек на обеспечение безопасности. Всеизраильское объединение профсоюзов "Гистадрут" также отказалось от планов вовлечь в забастовку международный аэропорт Тель-Авива, через который проходит практически всё воздушное сообщение страны с внешним миром.

Поводом для стачки стало соглашение с ЕС об "Открытом небе", которое, несмотря на протесты, было накануне утверждено правительством. Не сумев заблокировать ратификацию документа, который предполагает поэтапную отмену ограничений на взаимные полеты, израильские авиаперевозчики потребовали расширения государственных дотаций. Они доказывали, что в новых условиях не выдержат конкуренции с европейцам из-за меньшей численности воздушных судов и более высоких издержек, в том числе на нужды безопасности.