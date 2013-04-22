Подозреваемому в организации теракта в Бостоне Царнаеву предъявлены обвинения

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.

По словам представителя суда Гэри Уэнти, соответствующие документы по делу оформлены и зарегистрированы. По какой статье предъявлены обвинения Царнаеву, не сообщается.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых - восьмилетний ребенок, более 180 человек получили ранения. В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Старший брат подозреваемого Тамерлан в прошлую пятницу скончался в больнице от ран, полученных в перестрелке с полицией.