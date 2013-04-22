Подозреваемый в расстреле шести человек в Белгороде задержан - СМИ

Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

В понедельник в Белгороде на Народном бульваре преступник открыл огонь сначала в оружейном магазине, затем - на улице. Пять человек погибли на месте происшествия, в том числе семиклассница, одна девушка скончалась в реанимации.

"Подозреваемого задержали в ходе спецоперации сотрудники полиции", - информирует РИА Новости.