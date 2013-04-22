Подозреваемый в расстреле шести человек в Белгороде задержан - СМИ
16:47, 22 апреля 2013Мир
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Российская полиция во время спецоперации задержала подозреваемого в расстреле шести человек в Белгороде сегодня.
Стрельба в Белгороде
Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.
В понедельник в Белгороде на Народном бульваре преступник открыл огонь сначала в оружейном магазине, затем - на улице. Пять человек погибли на месте происшествия, в том числе семиклассница, одна девушка скончалась в реанимации.
"Подозреваемого задержали в ходе спецоперации сотрудники полиции", - информирует РИА Новости.
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