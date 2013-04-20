87-летний президент Италии согласился идти на второй срок

Об этом сообщают РИА «Новости».

Как говорится в заявлении президентского Квиринальского дворца, глава государства чувствует свою ответственность перед народом и поэтому согласился принять выдвинутые в субботу предложения руководителей ведущих политических сил страны остаться на второй срок.

Ранее Д.Наполитано неоднократно, в том числе публично заявлял, что не намерен этого делать. Никогда в истории республики президент Италии не занимал высший государственный пост дважды.

В соответствии с Конституцией Италии выборы нового главы государства начались в четверг на совместном заседании Палаты депутатов и Сената национального парламента с участием делегатов от всех областей страны. Однако первые пять туров голосования закончились безрезультатно.

В этой связи сначала секретарь Демократической партии Италии Пьер Луиджи Берсани, а затем и лидер партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони побывали на приеме у Д.Наполитано в Квиринальском дворце, убеждая 87-летнего президента выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

Шестой тур голосования на выборах президента Италии состоится сегодня.