87-летний президент Италии согласился идти на второй срок
Президент Италии Джорджо Наполитано, семилетний мандат которого истекает 15 мая, согласился выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок,
Об этом сообщают РИА «Новости».
Как говорится в заявлении президентского Квиринальского дворца, глава государства чувствует свою ответственность перед народом и поэтому согласился принять выдвинутые в субботу предложения руководителей ведущих политических сил страны остаться на второй срок.
Ранее Д.Наполитано неоднократно, в том числе публично заявлял, что не намерен этого делать. Никогда в истории республики президент Италии не занимал высший государственный пост дважды.
В соответствии с Конституцией Италии выборы нового главы государства начались в четверг на совместном заседании Палаты депутатов и Сената национального парламента с участием делегатов от всех областей страны. Однако первые пять туров голосования закончились безрезультатно.
В этой связи сначала секретарь Демократической партии Италии Пьер Луиджи Берсани, а затем и лидер партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони побывали на приеме у Д.Наполитано в Квиринальском дворце, убеждая 87-летнего президента выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.
Шестой тур голосования на выборах президента Италии состоится сегодня.