200 пуль было выпущено в перестрелке Царнаевых с полицией в пригороде Бостона

Об этом сообщает РИА Новости.

Порядка 200 выстрелов было сделано во время перестрелки подозреваемых в теракте братьев Царнаевых с полицией в пригороде Бостона, сообщил в субботу в интервью на телеканале CBS комиссар бостонской полиции Эд Дэвис.

"Он (Джохар Царнаев) стал участником серьезной перестрелки с полицией, в которой стороны обменялись более 200 выстрелами. Подозреваемые также использовали самодельные взрывные устройства и ручные гранаты, которые они кидали в полицейских прошлой ночью в Уотертауне", - сказал Дэвис.

Ранее он сообщил, что подозреваемый 19-летний Джохар Царнаев находится в тяжелом состоянии после перестрелки, которая произошла накануне, когда погиб его старший брат Тамерлан. По информации газеты Washington Post , у госпитализированного Царнаева ранение в ногу и в шею.

Полиция подозревает Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.