СМИ: Задержанный в Бостоне террорист потерял много крови

Подозреваемый в теракте в Бостоне 19-летний Джохар Царнаев, задержанный в ночь с пятницы на субботу в городе Уотертаун (штат Массачусетс) потерял много крови в результате ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала Fox news, когда полицейские обнаружили прятавшегося в лодке Царнаева, его тело было "покрыто кровью".

"У госпитализированного Царнаева ранение в ногу и в шею", - говорится в сообщении газеты Washington Post со ссылкой на медиков.

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Ранее комиссар бостонской полиции Эд Дэвис сообщил, что подозреваемый находится в тяжелом состоянии после перестрелки, которая произошла еще накануне, когда погиб его старший брат Тамерлан.

Полиция подозревает Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.