Премьер Грузии подал в отставку
15:34, 16 ноября 2007Мир
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Вечером ждут заявления Саакашвили
|Зураб Ногаидели
В парламенте Грузии подтверждают информацию об отставке Ногаидели. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили в беседе с журналистами заявил, что "глава правительства подал в отставку по состоянию здоровья". "Однако правом на принятие решения об отставке обладает президент", - сказал Бежашвили.
Информагентство напоминает, что весной 2007 года Ногаидели в США сделали сложную операцию на сердце. Врачи не рекомендовали главе правительства переутомляться.
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