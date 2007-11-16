Премьер Грузии подал в отставку

Грузинский премьер Зураб Ногаидели подал в отставку по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе президента Грузии. Он также сообщил, что в пятницу вечером президент Михаил Саакашвили планирует сделать заявление в связи с принятием прошения от главы правительства об отставке.

В парламенте Грузии подтверждают информацию об отставке Ногаидели. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили в беседе с журналистами заявил, что "глава правительства подал в отставку по состоянию здоровья". "Однако правом на принятие решения об отставке обладает президент", - сказал Бежашвили.

Информагентство напоминает, что весной 2007 года Ногаидели в США сделали сложную операцию на сердце. Врачи не рекомендовали главе правительства переутомляться.