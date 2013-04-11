На «Фукусиме» произошла новая утечка радиоактивной воды

Как передает РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление представителей компании-оператора станции TEPCO.

По их данным, в почву ушло около 22 литров радиоактивной воды. Причиной утечки стал дефект стыкового соединения труб, через которое рабочие компании производили откачку жидкости из подземных резервуаров.

Ранее TEPCO объявила об отказе от использования подземных хранилищ для радиоактивной воды после того, как на трех из них были обнаружены утечки. Информация о последней из них появилась утром 9 апреля. С начала прошлой недели компания-оператор АЭС объявила об утечках на первом, втором и третьем подземных резервуарах.

По последним данным, в результате утечки из второго резервуара ушло около 120 тонн загрязненной воды с общим содержанием радиоактивных элементов 710 миллиардов беккерелей. Объем утечки на третьем резервуаре составил всего три литра, информации об утечке на первом резервуаре пока нет.

Для решения проблемы с хранением радиоактивной воды японские власти намерены обязать TEPCO до конца мая построить дополнительные стальные наземные хранилища и произвести откачку воды из всех подземных хранилищ до середины лета текущего года.

Крупнейшая за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после сильнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет.