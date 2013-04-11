Российский чиновник: в Украине ликвидированы 650 русскоязычных школ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачев сказал в ходе выступления в Госдуме Росии в рамках правительственного часа.

«Центральный вопрос, к которому, на наш взгляд, надо возвращаться вновь и вновь, - русский язык. По мнению экспертов, ни один язык на планете в истории человечества не сокращался так стремительно, как русский язык за последние 20 лет. К середине 90-х годов в национальных системах образования многих стран было прекращено преподавание и изучение русского языка, постепенно он утратил и утрачивает свои позиции во многих сферах коммуникации», - считает К.Косачев.

При этом он сообщил, что позиции русского языка занимают не национальные языки, а английский, и это доказывает, что вопрос продвижения языка - геополитика.

«Федеральная целевая программа «Русский язык» заканчивается уже через два года. На наш взгляд, нам необходимо уже сейчас начинать проработку предстоящих решений по проблеме русского языка и в связи с этим объединить усилия федеральных органов законодательной и исполнительной власти», - сказал К.Косачев.

При этом, по мнению К.Косачева, продвигать русский язык необходимо прежде всего в странах постсоветского пространства.

Он сообщил, что Россотрудничество намерено увеличить до 5-6 количество российских центров науки и культуры в Украине.

К.Косачев заявил, что важно обеспечить системную работу по «собиранию глобального Русского мира, который бы понимался и, соответственно, формировался не только по этническому принципу либо принципу политической лояльности». По его словам, Русский мир должен включать не только граждан России и соотечественников за рубежом, а также миллионы иностранцев, говорящих по-русски и интересующихся Россией.

В свою очередь, аудитор Счетной палаты РФ Алексей Кузьмицкий сообщил, что в прошлом году Счетная палата изучила деятельность представительств Россотрудничества в Украине и других странах постсоветского пространства.

«Факты неутешительны. В Украине ликвидированы более 650 русскоязычных школ. Наш язык постепенно вытесняется из сферы образования. Одним из способов размывания русского языка стал перевод русскоязычных школ в категорию школ с русскими классами», - сказал А.Кузьмицкий.

По его словам, сегодня 30% учебных заведений Украины, числящихся с русским языком, обучения фактически стали смешанными.