Европарламент проголосовал за расширение Шенгенской зоны (список)

Европейский парламент поприветствовал расширение Шенгенской зоны на 9 новых государств-членов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была принята сегодня депутатами Европарламента на сессии в Страсбурге.

“За” проголосовали 459 депутатов, “против” - 13, воздержались - 42.

В документе депутаты отметили символическую и историческую важность присоединения к Шенгену Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Мальты, Польши, Словении и Словакии с точки зрения завершения прежнего разделения Европы.

Депутаты отметили то, что Шенгенская зона - одно из наибольших достижений ЕС, которое характеризуется отменой контроля на внутренних границах между странами-участницами соглашения, и устанавливает свободу передвижения по территории ЕС.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил решение о присоединении к Шенгенскому соглашению 9-ти новых стран-членов.

Согласно решению, прекращение контроля на сухопутных и морских границах состоится 21 декабря этого года, на воздушных границах – с 30 марта 2008 года.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – это международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения касается граждан стран - членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует настоящий договор. В состав стран - участниц Шенгенского договора сейчас входят 13 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия и Норвегия.